Euro
9.5547
0.4%
Dolar
7.8775
0.2%
Altın
466.15
0.87%
Borsa
1.322
-0.26%
Bitcoin
150.328
0.63%
EXEN Coin
11.52
4.25%
12ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 12 C

    Diyarbakır annesi: Kızımın elinden kalem alıp, silah verdiler

    Diyarbakır'da HDP tarafından dağa kaçırılan kızı için nöbetine devam eden Nazlı Sancar, "Kızımın elinden kalem aldılar, silah verdiler. Benim kızımın hayali okumaktı" dedi.
    • AA
    • 03.12.2020 - 15:19
    • Güncelleme : 03.12.2020 - 19:25
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Diyarbakır annesi: Kızımın elinden kalem alıp, silah verdiler

    Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 458. gününde sürüyor.

    Van'dan 9 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan kızı Şeyma Sancar için oturma eylemini sürdüren Nazlı Sancar, eyleme evlatlarına kavuşuncaya kadar devam edeceklerini söyledi.

    "KALEM ALIP SİLAH VERDİLER"

    9 yıldır kızından haber alamadığını belirten Sancar, "Kızımın hayalini çaldılar. Kızımın elinden kalem aldılar, silah verdiler. Benim kızımın hayalleri okumaktı." ifadesini kullandı.

    Diyarbakır annesi: Kızımın elinden kalem alıp, silah verdiler ViDEO

    Diyarbakır annesi: Kızımın elinden kalem alıp, silah verdiler #1

    "TESLİM OL" ÇAĞRISI YAPTI

    Sancar, teslim olması çağrısı yaptığı kızına, "Kızım, devlet güçlerine teslim ol.  Gel kızım onlar haindir, onların içinde kalma. Gel devletimize teslim ol." diye seslendi.

    Diyarbakır annesi: Kızımın elinden kalem alıp, silah verdiler #2

    "BİRLİK OLUP EVLATLARIMIZI İSTEYELİM"

    Dağa 2015'te kaçırılan oğlu Adil Kabaklı için Gaziantep'ten gelerek evlat nöbetine katılan anne Cennet Kabaklı ise oğlunu çok özlediğini dile getirdi.

    Kabaklı, şunları kaydetti:

    "Oğlumu HDP aldı, PKK'ya verdi. Ben evladımı istiyorum. HDP'nin parmağı var içinde. Ne istediler benim evladımdan? Buradan diğer illere de sesleniyorum. Çocukları kaçırılan annelere, babalara sesleniyorum; gelsinler,  birlik olalım ve evlatlarımızı isteyelim. Dağdaki evlatlarını indirsinler. Gelsinler, korkmasınlar."

    Diyarbakır annesi: Kızımın elinden kalem alıp, silah verdiler #3

    Diyarbakır annesi: Kızımın elinden kalem alıp, silah verdiler #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir