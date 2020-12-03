Diyarbakır annesi: Kızımın elinden kalem alıp, silah verdiler

Diyarbakır'da HDP tarafından dağa kaçırılan kızı için nöbetine devam eden Nazlı Sancar, "Kızımın elinden kalem aldılar, silah verdiler. Benim kızımın hayali okumaktı" dedi.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 458. gününde sürüyor.

Van'dan 9 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan kızı Şeyma Sancar için oturma eylemini sürdüren Nazlı Sancar, eyleme evlatlarına kavuşuncaya kadar devam edeceklerini söyledi.

"KALEM ALIP SİLAH VERDİLER"

9 yıldır kızından haber alamadığını belirten Sancar, "Kızımın hayalini çaldılar. Kızımın elinden kalem aldılar, silah verdiler. Benim kızımın hayalleri okumaktı." ifadesini kullandı.

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"TESLİM OL" ÇAĞRISI YAPTI

Sancar, teslim olması çağrısı yaptığı kızına, "Kızım, devlet güçlerine teslim ol. Gel kızım onlar haindir, onların içinde kalma. Gel devletimize teslim ol." diye seslendi.

"BİRLİK OLUP EVLATLARIMIZI İSTEYELİM"

Dağa 2015'te kaçırılan oğlu Adil Kabaklı için Gaziantep'ten gelerek evlat nöbetine katılan anne Cennet Kabaklı ise oğlunu çok özlediğini dile getirdi.

Kabaklı, şunları kaydetti:

"Oğlumu HDP aldı, PKK'ya verdi. Ben evladımı istiyorum. HDP'nin parmağı var içinde. Ne istediler benim evladımdan? Buradan diğer illere de sesleniyorum. Çocukları kaçırılan annelere, babalara sesleniyorum; gelsinler, birlik olalım ve evlatlarımızı isteyelim. Dağdaki evlatlarını indirsinler. Gelsinler, korkmasınlar."