Diyarbakır annesi Koç: 8 sene boyunca evimde taziye var, her gün ağlamak var

Diyarbakır annesi Koç: 8 sene boyunca evimde taziye var, her gün ağlamak var

Diyarbakır annelerinden Anne Esmer Koç, "8 senedir evladımı arıyorum. Eyleme kararlılıkla devam edeceğiz." dedi.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 756'inci gününde devam ediyor.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden 8 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan kızı Zübeyde için oturma eylemini sürdüren anne Esmer Koç, yıllardır evladına hasret olduğunu belirtti.

"Evladım HDP tarafından kaçırılıp, PKK'ya teslim edildi." diyen Koç, 8 senedir ciğerinin yandığını aktardı.

''HER GÜN AĞLAMAK VAR''

Koç, "8 senedir evladımı arıyorum. Hainler bana ne yerini söylediler ne de evladımı bana gösterdiler. 8 sene boyunca evimde taziye var, her gün ağlamak var. Eyleme kararlılıkla devam edeceğiz." dedi.

Koç, kızına güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

''BU HDP'NİN İÇ YÜZÜNÜ ARTIK HERKES GÖRSÜN''

Oğlu Özkan için eylem yapan baba Süleyman Aydın da evlatlarını istemeyi sürdüreceklerini belirtti.

"HDP'de vicdan varsa evlatlarımızı bize göndersinler." ifadesini kullanan Aydın, evladının yolunu gözlediğini belirtti.

Aydın, evlatlarını almadan HDP il binası önünden ayrılmayacaklarını dile getirerek, "Çocuklarımızın ölmesini istemiyoruz. Bu HDP'nin iç yüzünü artık herkes görsün." diye konuştu.

Evladına kavuşmak istediğini aktaran Aydın, "Oğlum güvenlik güçlerine teslim ol." dedi.