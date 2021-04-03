Diyarbakır annesi Medine Erbekel: Kızım hasta, onu bıraksınlar

Evlatları PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattıkları evlat nöbeti 579’uncu gününde 221 aile ile devam etti.

Diyarbakır’da HDP il Başkanlığı binası önünde başlatılan oturma eylemi 579’uncu gününde de tüm kararlılığı ile devam etti.

Çocukları PKK tarafından kaçırılan ailelerin nöbetine bir aile daha katıldı.

Çadırın içinde bekleyen aile sayısı 221 oldu.

Daha 14 yaşındayken kaçırılan kızı Neriman için nöbete katılan Medine Erbekel, kızını HDP’den geri istedi.

"8 YIL OLDU ARTIK YETER"

Neriman'a kavuşmak umuduyla eyleme katıldığını söyleyen Erbekel şu ifadeleri kullandı:

"Kızım hasta, onu bıraksınlar. Kızımı benden kaçırdılar, götürdüler. 8 yıldır kızım yok. Yeter artık, kızımı versinler. Bir sabah uyandığımızda kızımın olmadığını gördüm. Sağa sola baktım, aradım, bulamadım.”





1 GÜN SONRA EYLEME BAŞLADI

21 Ağustos 2019’da ortadan kaybolan Mehmet Akar’ın annesi Hacire Akar, bir gün sonra HDP binası önüne gelerek oturma eylemine başladı.

Eylemin üçüncü gününde oğluna kavuşan anne, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu ve aileler 3 Eylül 2019’da oturma eylemine başladı. Mehmet Akar ise ev hapsi ile cezalandırıldı.

HDP önündeki eylemde 579'uncu gün; aile sayısı 221 oldu VİDEO



24 AİLE EVLADINA KAVUŞTU

Eylem katılanlardan Hatice Ceylan’ın oğlu Cafer, Hüseyin ve Hüsniye çiftlerinin kızı Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla ve Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin ve Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, Fahrettin ve Meryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah ve Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma, Safiye ve Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun, Mehmet ve Keziban Yalçın çiftinin kızları Yasmin ve evlat nöbetinde olmayan 3 ailenin çocukları ile en son Selma Han'ın oğlu Onur'un da teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı 24 oldu.