Diyarbakır annesi Mevlüde Üçdağ: Bu eylemde zafer annelerin olacak

Diyarbakır anneleri, HDP İl Başkanlığı binası önündeki oturma eyleminde mücadelesini sürdürüyor. 3 Eylül 2019'da başlayan eylemin bugün 698. günü.

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için 3 Eylül 2019'da başlattıkları eylemin bugün 698. günü.

HDP İl Başkanlığı binası önündeki oturma eyleminde bulunan annelerden Mevlüde Üçdağ, mücadelede kararlılık vurgusunda bulunarak, "Tek bir evlat dağda kalmayana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

''HDP ÇOCUĞUMU KANDIRIP, PKK'YA TESLİM ETTİ''

Anne Mevlüde Üçdağ, oğlu Ramazan için eylem yaptığını söyledi.

"Bu eylemde 'Zafer annelerin olacak.' dedik. PKK'dan kurtardığımız çok sayıda evlatla zafer bizim oldu." ifadesini kullanan Üçdağ, evlatları için mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceklerini belirtti.

Üçdağ, "Tek bir evlat dağda kalmayana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. HDP'den çocuğumu isteyeceğim. Çünkü HDP çocuğumu kandırıp, PKK'ya teslim etti." dedi.

Oğluna seslenen Üçdağ, "Oğlum onların elinden kaç, güvenlik güçlerine teslim ol." diye konuştu.

''HDP'DEN ÇOCUĞUMUZU İSTİYORUZ''

Siirt'ten 16 yaşında dağa kaçırılan oğlu Yusuf için eylem yapan baba Nurettin Ödümlü de evladından 8 yıldır haber alamadığını belirtti.

Ödümlü, "HDP'den çocuğumuzu istiyoruz. HDP çocuklarımızı götürdü. Çocuğumuz gelene kadar buradan gitmeyeceğiz." diye konuştu.

Evladına duyduğu özlemi dile getiren Ödümlü, "Oğlum dayanacak halimiz kalmadı. Güvenlik güçlerine teslim ol." şeklinde konuştu.