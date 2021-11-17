17 Yaşındayken kaçırılan oğlu Fatih için eylemini sürdüren Sevdet Demir, oğluna seslenerek “Gelmezsen hakkımı helal etmiyorum” dedi.

Diyarbakır’da, evlatları PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırılan ailelerin 3 Eylül 2019 tarihinde HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattıkları eylem sürüyor.

Farklı şehirlerden bir araya gelerek oturma eylemi yapan 204 aile, eylemin 807’nci gününe girdi.

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde fırında çalışırken, 2014 yılında 17 yaşındayken terör örgütünce dağa kaçırıldığını belirtiği oğlu Fatih için 13 Eylül 2019'da eşi Abdullah Demir ile oturma eylemine başlayan Sevdet Demir, oğlunu kaçırıp götürenlere hakkını helal etmediğini belirtti.

“ONU NE HALLERDE BÜYÜTTÜM”

Demir, şöyle konuştu:

"Oğlumu HDP kaçırıp dağa götürmüş. Temiz bir çocuktu, fırında çalışıyordu, kötü huyu yoktu, HDP onun beyninin yıkamış, kandırarak götürmüş. Ben evladımı istiyorum. 7 yıldır hasret kalmışım ona, içim yanıyor, taş olsa dayanmaz ama evlattır insan hiç unutabilir mi? Oğlumu çok özledim. Onu ne hallerde büyüttüm, hep sırtıma aldım, sırtıma bağladım evi temizledim, sırtıma aldım çapa yaptım, çok zor zahmetle çocuğumu besleyip büyüttüm. Ama onu kopartıp götürdüler benden, hakkımı kimseye helal etmiyorum.

Diyarbakır annesi oğluna seslendi: Gelmezsen hakkımı helal etmiyorum VİDEO



“GELMEZSEN HAKKIMI HELAL ETMİYORUM”

Eğer oğlum gelmeden ölsem ben ona da hakkımı helal etmem. Oğluma çağrıda bulunmak istiyorum; oğlum Fatih, beni duyuyorsan kaç gel, bak arkadaşların geldi, 33 kişi mutlu oldu. Sen de gel anneni mutlu et. Sen gelmezsen hakkımı helal etmiyorum. Rica ediyorum oğlum gel devlete teslim ol. Gittiğinden beri biz bir gün nefes almadık, sensiz hayat, sensiz dünya yoktur. Sen gelmezsen dünya benim olsa ne yapayım. Gel teslim ol, ceza yok, eziyet yok, işkence yok. Sen gelsen hemen seni bana teslim ediyorlar, ben de seni eve götürürüm. Gel bu hasret bitsin oğlum."