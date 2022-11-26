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    Diyarbakır annesi, PKK'dan kurtardığı oğluna nişan töreni yaptı

    Evladını hain terör örgütünden kurtaran anne, önce askere gönderdi ardından nişan töreni yaptı.
    • 26.11.2022 - 15:43
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    Diyarbakır annesi, PKK'dan kurtardığı oğluna nişan töreni yaptı

    Diyarbakır'da evlatları PKK tarafından kaçırılan ailelerin 3 Eylül 2019 yılında HDP İl binası önünde başlatığı oturma eylemi devam ediyor.

    Oturma eylemini başlatan annelerden Ayşegül Biçer'in terörün elinden kurtarılan oğlu Mustafa Biçer dünyaevine giriyor.

    Dağdan indikten sonra ailesine teslim edilen Biçer önce askere gitti ardından askerliğini tamamlayan genç için nişan töreni düzenledi.

    Evlat nöbetindeki aileler katıldı

    Diyarbakır’da bir düğün salonunda gerçekleşen törene evlat nöbetindeki aileler olmak üzere birçok davetli katıldı.

    Aile dağdan kurtardıkları oğullarına askerlik sonrası nişan yaptı VİDEO

    "Diyarbakır anneleri Kandil’i yerle yeksan etti"

    İHA'nın haberine göre, teslim olan evladının işkence görmediğini ve tutuklanmadığını kaydeden Ayşegül Biçer, bu zaferi diğer ailelerin de yaşaması için dua ettiğini belirtti. Biçer, "3 Eylül 2019’da HDP il binası önünde oturduğumda evladımı PKK ve HDP’den söke söke alacağımı söylemiştim. Rabbime şükürler olsun bu zaferi yaşattı, bugün de oğlumu evlendirme yoluna girdik. Oğlumu evlendiriyorum çok mutluyum. Rabbim tüm anne ve babalara bu zaferi yaşatsın, evlatlarının mürüvvetlerini görmeyi nasip etsin. Ama bundan emin olsunlar Diyarbakır anneleri Kandil’i yerle yeksan etti.

    Her dağdan inen bir çocuk Kandil’e yeni bomba demektir, anneler bu başarıya yaklaştı. Allah’ın izniyle sonları yakındır.

    "Bunu gördükten sonra 5’er 5’er teslim olacaksınız"

    Tüm dağdaki çocuklara sesleniyorum; evlatlarım gelin devletin ve ailenizin şefkatli kolaları sizlere açık. Bir hiç uğruna ölmeyin, gelin sizin de mürüvvetinizi görelim.

    Devlet sizi tutuklamıyor ve işkence yapmıyor. Bu yalanlara kanmayın. Kucak açmış sizleri bekliyoruz. Bunu gördükten sonra 5’er 5’er teslim olacaksınız, hepimiz Türkiye Cumhuriyeti zaferine imza atacağız." dedi.

    Diyarbakır annesi, PKK dan kurtardığı oğluna nişan töreni yaptı #1

    Diyarbakır annesi, PKK dan kurtardığı oğluna nişan töreni yaptı #2

    Diyarbakır annesi, PKK dan kurtardığı oğluna nişan töreni yaptı #3

    Diyarbakır annesi, PKK dan kurtardığı oğluna nişan töreni yaptı #4


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