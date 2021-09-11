15 yaşındayken PKK tarafından dağa kaçırılan oğlu Faruk için eylemini sürdüren anne Rahime Taşçı, oğluna seslendi. Taşçı, “Bu çile artık bitsin” dedi.

Diyarbakır’da evlatları PKK tarafından kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı binası önünde 3 Eylül 2019’da başlattıkları oturma eylemi, kararlılıkla devam ediyor.

Farklı şehirlerden gelerek eyleme katılan 233 aile, eylemin 740’ıncı gününde de nöbet çadırını terk etmedi.

Aileler evlatlarının resimleriyle çadırdaki umutlu bekleyişlerini sürdürdü.

Kars'ta, 2003 yılında 15 yaşında bir lise öğrencisiyken kaçırılan oğlu Faruk için oturma eylemini sürdüren Rahime Taşçı, oğluna seslendi.

“İNŞALLAH BU ANNLERİN ÇİLELERİ BİTER”

Diyarbakır annesi Rahime Taşçı, şu ifadeleri kullandı:

“O benim tek erkek evladım. Sesimi duyuyorsa bir an önce geri gelmesini istiyorum. Anne ve babasını tek bırakmasın. Bu annelerin ve babaların bu çocuklarını geri getiririz. Burada bekliyoruz, inşallah bu annelerin çile biter. Sesimizi duysunlar, anne ve babaların seslerini duyanlar buraya gelsin. Çocukları belki böyle dağdan geri getiririz. Bu çile artık bitsin, hep beraber sesimizi duyuralım."

Diyarbakır annesi Rahime Taşçı: Bu çile artık bitsin VİDEO

