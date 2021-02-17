Diyarbakır annesi Sancar: HDP kızımı PKK'ya nasıl götürdüyse, öyle getirsin

Diyarbakır annesi Sancar: HDP kızımı PKK'ya nasıl götürdüyse, öyle getirsin

Çocuklarının PKK tarafından kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan, HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemini sürdüren Diyarbakır annelerinden Sancar, kızını HDP'den istedi.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı evlat nöbeti 534. gününde devam ediyor. Evlat nöbetini sürdüren Diyarbakır annelerinden Nazlı Sancar, Van'dan 9 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan kızı Şerima'yı "HDP kızımı nasıl PKK'ya götürdüyse aynen o şekilde getirsin." diyerek geri istedi.

YILLARDIR HABER ALAMIYOR

Gara'da 13 Türk vatandaşını şehit eden terör örgütü PKK'ya tepki gösteren Sancar, evlat nöbetini sürdürmekte kararlı olduklarını dile getirdi. Ayrıca, yıllardır haber alamadığı kızının kokusuna hasret kaldığını ifade etti.

"KIZIMI İSTİYORUM"

Sancar, "Kızımı HDP ve PKK'dan istiyorum. HDP olmazsa PKK olmaz. Evladımın hayalleri vardı. Okumak, savcı, hakim olmak istiyordu. HDP kızımı nasıl PKK'ya götürdüyse aynen o şekilde getirsin. Kızım gelsin, o zalimlerin elinde kalmasın." diye konuştu.

"ALMADAN DÖNMEM"

Oğlu Ramazan için oturma eylemine katılan Mevlüde Üçdağ ise evladını almadan HDP binası önünden ayrılmayacağını söyledi. Evladından 6 yıldır haber alamadığını anlatan Üçdağ, "Oğlumu HDP'den istiyorum. Oğlumu onlar PKK'ya götürüp teslim etti. HDP ve PKK aynı örgüttür. Oğlum neredeysen, beni görüyorsan, duyuyorsan gel, güvenlik güçlerimize teslim ol." dedi.

AİLELERE DESTEK

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Ortak Akıl Federasyonu Başkanı Abdulvasi Yaz ve federasyon üyeleri de anneleri ziyaret ederek, desteklerini iletti. Başkan Yaz, terör örgütü PKK'nın Kürtlerin temsilcisi olmadığını dile getirerek şu açıklamaları yaptı:

"PKK ve Kürtler birbirinden ayrıdır. Terör örgütüne hayır. Allah onları perişan etsin. Bu örgütün kirli yüzünü hepimiz tanıdık. Hepimiz birlikte mücadele edeceğiz."