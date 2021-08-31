Diyarbakır annesi Sevdet Demir: Biz perişan olduk, sizi çok özledik

Diyarbakır annesi Sevdet Demir: Biz perişan olduk, sizi çok özledik

Evlatları PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin eylemi, 729’uncu gününde devam etti. Anne Sevdet Demir oğluna seslenerek, “Birbirinize destek verin kaçın gelin” dedi.

Diyarbakır’da evlatları PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin, 3 Eylül 2019’da HDP İl Başkanlığı önünde başlattıkları oturma eylemi 729’uncu gününe girdi.

Evlatlarını geri isteyen aileler, nöbet çadırında kararlı ve umutlu bekleyişlerini sürdürdü.

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde fırında çalışan oğlu Fatih Demir'in (24), HDP tarafından 2015 yılında zorla dağa kaçırıldığını söyleyen anne Sevdet Demir, “Ben onsuz yaşamıyorum, nefes alamıyorum. Gelene kadar ben burayı bırakmıyorum.” ifadelerini kullandı.

“OĞLUM BİZİ HİÇ Mİ GÖRMEDİN, HİÇ Mİ DUYMADIN”

Evladı için HDP İl Başkanlığı binası önüne gelerek eylemi başlattıktan sonra evladına kavuşan Hacire Akar'ı hatırlatan anne Demir, sözlerine şu ifadelerle devam etti:

“Allah Hacire anneden razı olsun bu imkanı bize sağladı. Biz bir umutla buraya geldik, inşallah oğlum gelir. Oğlum bizi hiç mi görmedin, duymadın?

“BİZ SİZİN DÜŞMANINIZ DEĞİLİZ”

Biz perişan olduk sizi çok özledik, birbirinize destek verin kaçın gelin. Ceza yok, biz sizin düşmanınız değiliz sizin iyiliğinizi istiyoruz, bu fırsat elinize geçerse kaçırmayın kaçın gelin.

Diyarbakır annesi Sevdet Demir: Biz perişan olduk, sizi çok özledik VİDEO

“KAÇIN GELİN, BİZİ SEVİNDİRİN”

32 çocuk teslim oldu annelerinin elinde anne yemeği yiyor, yatağında yatıyor, annesi gece üstünü örtüyor. Siz de kaçın gelin bizi sevindirin.”