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    Diyarbakır annesi Üçdağ: Kanımın son damlasına kadar oğlumun peşindeyim

    Diyarbakır annesi Üçdağ: Kanımın son damlasına kadar oğlumun peşindeyim

    Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlat nöbetini kararlılıkla sürdürürken, anne Mevlüde Üçdağ, "80 yıl da olsa buradan gitmeyeceğim" dedi.
    • 22.07.2022 - 01:04
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    Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 1053'üncü gününde devam ediyor.

    Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Mevlüde Üçdağ, oğlu Ramazan'a kavuşuncaya kadar eylemi sonlandırmayacağını söyledi.

    "Çocuğum HDP'liler aracılığıyla kaçırıldı"

    AA'nın haberine göre; çocuğunun HDP'liler aracılığıyla dağa kaçırıldığını belirten Üçdağ, 1053 gündür HDP il binası önünde evlat mücadelesi verdiklerini anlattı.

    Üçdağ, "HDP ve PKK tarafından çocuğum kaçırıldı. HDP'den çocuğumu istiyorum. Çünkü kendileri suçludur. Onlar suçlu olmasaydı bir gün gelip açıklama yaparlardı. Sonuna kadar eylemi sürdüreceğim. Kanımın son damlasına kadar oğlumun peşindeyim. 8 yıl değil, 80 yıl da olsa buradan gitmeyeceğim." diye konuştu.

    Diyarbakır annesi Üçdağ: Kanımın son damlasına kadar oğlumun peşindeyim - VİDEO

    "Oğlum teslim ol"

    Mevlüde Üçdağ, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

    Diyarbakır annesi Üçdağ: Kanımın son damlasına kadar oğlumun peşindeyim #1

    Baba Ödümlü: "Evladımın peşini bırakmıyorum"

    16 yaşında dağa kaçırılan oğlu Yusuf için eylem yapan baba Nurettin Ödümlü de 9 yıldır evladını görmediğini belirtti.

    Diyarbakır annesi Üçdağ: Kanımın son damlasına kadar oğlumun peşindeyim #2

    Oturma eylemini evlatları için sürdürmekte kararlı olduklarını anlatan Ödümlü, "HDP ve PKK'dan evladımı istiyorum. 3 senedir Diyarbakır HDP il binasının kapısında bekliyorum. Burayı terk etmiyorum. Evladımın peşini bırakmıyorum." dedi.

    Diyarbakır annesi Üçdağ: Kanımın son damlasına kadar oğlumun peşindeyim #3

    Diyarbakır annesi Üçdağ: Kanımın son damlasına kadar oğlumun peşindeyim #4

    Diyarbakır annesi Üçdağ: Kanımın son damlasına kadar oğlumun peşindeyim #5

    Diyarbakır annesi Üçdağ: Kanımın son damlasına kadar oğlumun peşindeyim #6

    Diyarbakır annesi Üçdağ: Kanımın son damlasına kadar oğlumun peşindeyim #7

    Diyarbakır annesi Üçdağ: Kanımın son damlasına kadar oğlumun peşindeyim #8


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