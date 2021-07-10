Diyarbakır annesinden Erdoğan'a: Senin sayende bu gücü buluyoruz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Diyarbakır ziyaretinde evlat nöbeti tutan bir anneyle arasında geçen diyaloğu paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2,5 yıl sonra Diyarbakır'a gitti. Erdoğan, HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan annelere ziyarette bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, dünkü Diyarbakır Annelerini ziyaretinde, kızı terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Türkan Mutlu ile gerçekleştirdiği sohbetin görüntülerini, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun paylaştı.

"BİZ BUGÜN SENİN SAYENDE BU GÜCÜ BULUYORUZ"

Diyarbakır Anneleri'nden Türkan Mutlu, Cumhurbaşkanına hitaben, “Biz bugün senin sayende bu gücü buluyoruz. Bu gücü 30 sene önce görseydik, belki bu kadar anne bugünkü gibi ağlamazdı Türkiye’de.” ifadelerini kullandı.

Evlat nöbetindeki annelerden Erdoğan’a: Senin sayende bu gücü buluyoruz VİDEO

"BEN KIZIMIN ACISINI 8 SENEDİR ÇEKİYORUM"

Anne Türkan Mutlu, şunları kaydetti:

"Ben kızımın, Ceylanımın acısını 8 senedir çekiyorum. Bir HDP milletvekili diyor ki ‘Diyarbakir annelerinki timsah gözyaşı!’ Allah aşkına; burada hangi anne çocuğuyla timsah gözyaşı döküyor! Sen 8 senedir benim evladımı elimden almışsın! Ölü mü, diri mi, nerede yaşıyor, var mı, yok mu; bana söylemiyorsun! Bir anne olarak evladımı bir dakikalık görmeye benim hakkım yok! Ama ben bugün evladımı senin kapında istiyorum ve haksızım öyle mi?





"BEN KIZIM İÇİN 8 SENEDİR PKK VE HDP'YLE MÜCADALE EDİYORUM"

Sayın Cumhurbaşkanım, ben sana bir şey söyleyeyim. Diyarbakır’de 2 senedir eylem yapıyoruz ama ben 7 senedir Diyarbakır’e geliyorum. Şu an da sağlığımı kaybettim. Ayakta duramıyorum. En fazla 10 dakika ayakta durabiliyorum. Burada bütün herkes şahit. Ben kızım için 8 senedir PKK ve HDP ile mücadele ediyorum. Ben tek başıma dağa kadar gittim. Benim çocuğumu bir dakika görmek için bile bana annelik hakkımı tanımadılar. Benim Ceylanım ceylan gibiydi. Onu ve bütün annelerin evlatlarını o zalimlerin elinden kurtar; çocuklarımız onlara adam olmasın."

FAHRETTİN ALTUN: PKK HAKKINDA GÖRÜŞ BEYAN EDEN HERKESİN BU YÜREKLİ KADINLARLA TANIŞMASI GEREKİR

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, paylaşımında, “Cumhurbaşkanımız, çocuklarını yeniden görmek için 689 gündür protesto düzenleyen Diyarbakır annelerini ziyaret etti. Manşetlerin ardında gerçek insanlar ve gerçek acılar var. Terör örgütü PKK hakkında görüş beyan eden herkesin bu yürekli kadınlarla tanışması gerekir.” ifadelerini kullandı.