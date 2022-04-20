Diyarbakır annesinden evladına: Duyuyorsan dön gel

Diyarbakır'da PKK'nın kaçırdığı evladı için nöbet tutan Necibe Çifçi, oğluna seslenerek, "Beni duyuyor veya görüyorsan yeter artık, dön gel" dedi.

Evlatları PKK tarafından kaçırılan ailelerin HDP Diyarbakır binası önünde baştattığı eylem devam ediyor.

3 Eylül 2019'da başlayan eylem sayesinde 35 aile çocuğuna kavuştu.

DHA'nın haberine göre; 2015'te kaçırılan oğlu Rojhat için Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden gelen Necibe Çifçi de diğer aileler gibi oturma eylemini sürdürüyor.

"Benim diğer evladımı şehit ettiler"

4 çocuk babası Sami Çifçi'nin, 21 yaşındayken kardeşini aradığı için evine yapılan baskınla teröristler tarafından kaçırılarak öldürüldüğünü belirten Çiftçi, “Benim diğer evladımı şehit ettiler. Çocukları evde perişan. Torunlarım beni çağırıyor dönmem için. 'Bayram geliyor, kim bizi götürecek babamın mezarına' diyorlar. Şimdi de Rojhat için burada oturuyorum." dedi.

"Duyuyorsan yeter artık dön gel"

Oğluna kavuşmak istediğini söyleyen Çiftçi, "Diğer oğluma kavuşmak istiyorum. Beni duyuyor veya görüyorsan yeter artık, dön gel. Acılar içinde bırakma. Yaz, kış, pandemi ve Ramazan demeden senin yolunu bekliyorum. Yeter artık geri gel, teslim ol. Ramazan ayında bile burada oturuyoruz, evlatlarımızın yolunu dört gözle bekliyoruz." diye konuştu.

















