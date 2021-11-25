Evlat nöbetine devam anne Esma Koç, kızının 15 yaşında kaçırıldığını belirterek HDP’ye tepki gösterdi. Anne Koç, “Kadın hakları diyorlar, hangi kadın hakları? Ben de kadınım, kızım da kadın” dedi.

Diyarbakır’da, evlatları PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin 3 Eylül 2019’da HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattıkları oturma eylemi, 816’ncı gününe girdi.

Farklı şehirlerden bir araya gelen 245 aile, nöbet çadırındaki umutlu bekleyişlerini sürdürdü.

Evlat nöbetindeki aileler, 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde açıklama yaparak HDP ve terör örgütü PKK'ya tepkilerini dile getirdi.

“BEN 7 SENEDİR ÇOCUĞUMUN PEŞİNDEYİM ÇOCUĞUMU BIRAKIN”

Bitlis Eren Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 2'nci sınıf öğrencisiyken, 2015 yılında kaçırılan kızı Fadime için Kütahya'dan gelen ve eylemini sürdüren Hatice Levent, “Bu çocukların dağda ne işleri var İnsan haklarından bahsediyorlar. Acaba çocuklarımızı niye mağaralara götürdüler? Bırakın çocuklarımızı. Ben 7 senedir çocuğumun peşindeyim, çocuğumu bırakın.” diye konuştu.

Diyarbakır annesinden HDP’ye tepki: Kadın hakları diyorlar, ben de kadınım ViDEO

“DAHA 15 YAŞINDAYKEN DAĞA GÖTÜRÜLDÜ”

2013 yılında Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 15 yaşındayken kaçırılan kızı Zübeyde için evlat nöbetini sürdüren Esmer Koç da “Benim kızım daha 15 yaşındayken dağa götürüldü. 'Kadın hakları' diyorlar. Hani kadın hakları? Ben de kadınım, kızım da kadın. Kadının ne işi var dağda? HDP ve PKK'da biraz şeref varsa kızları dağa götürmez. Kadındır, anadır. Kızın ne işi var dağda?” dedi.