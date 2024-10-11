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Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren, yeni anayasa çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Diyarbakır Barosu olarak yaklaşık 3 aydır üzerinde çalıştıkları 60 sayfalık raporla ilgili konuşan Eren, Anayasa'nın 'Türk vatandaşlığı' başlıklı 66. maddesine değindi.

Eren, Anayasa'nın 'Türk vatandaşlığı' başlıklı 66. maddesinin birçok kesimi dışladığını öne sürdü.

Türkiye'nin çok kültürlü ve çok etnik bir yapısının olduğunu da söyleyen Eren, "Bir etnisiteyi tanımlayan başlangıç bölümünün değişmesi gerektiğini çok rahat bir şekilde ifade edebiliriz." dedi.

"ETNİK KİMLİĞE İLİŞKİN VURGU HÜKÜMLERİNİ YENİ ANAYASADAN UZAKLAŞTIRMAK GEREKİYOR"

'Tamamen Türk etnik kimliğine vurgu hakimiyeti söz konusu' diyen Eren'in, konuyla ilgili ifadeleri şu şekilde:

Biz hazırlanacak anayasada öncelikle başlangıç bölümünün bir etnisiteye, Türkiye’nin çok dilli, çok kültürlü, çok etnik yapılı niteliğine aykırı bir şekilde tek bir etnisiteyi tanımlayan başlangıç bölümünün değişmesi gerektiğini çok rahat bir şekilde ifade edebiliriz. Çünkü başlangıç bölümü, bütün anayasayı da şekillendirecek ifadeleri barındırıyor. Tamamen Türk etnik kimliğine vurgu hakimiyeti söz konusu. Anayasanın başlangıcından son hükmüne kadar Türk vatanı, Türk devleti, Türk milleti, Türk toplumu, her Türk vatandaş, Türk dili, kültürü, Türk tarihi gibi ifadelerle kendisini göstermektedir. Bu dil, farklı etnik kökene mensup insanlardan oluşan Türkiye toplumunun çoğulcu yapısıyla bağdaşmamaktadır. Bu anlamda eğer yeni bir anayasa yapılacaksa, öncelikle bu tek bir etnik kimliğine ilişkin vurgu hükümlerini yeni anayasadan uzaklaştırmak gerekiyor.

"ANAYASA'NIN 66'NCI MADDESİNİ 'HERKES TÜRK'TÜR' TANIMLAMASI YERİNE VATANDAŞLIK ÜZERİNDEN TANIMLAYALIM"

Eren, konuşmasını şöyle sürdürdü:

Türkiye’deki farklı etnik kimliğe sahip insanlar açısından yaralayıcı madde olan, Anayasa’nın 66’ncı maddesindeki ‘Türkiye devletine vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes Türk'tür’ tanımlanmasının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı üzerinden tanımlanması gerektiğini Diyarbakır Barosu olarak öneriyoruz. Herhangi bir kimliğe atıf yapmayan ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı bağlamında bugüne kadar dışlanan, kendisini öteki hisseden temel düzenlemelerden biri Anayasa’nın 66’ncı maddesidir.

ANAYASA'NIN 66. MADDESİ NEDİR?

Anayasa'nın 66. maddesinin değiştirilmesine yönelik sözlerin ardından ilgili madde merak edilmeye başlandı.

İşte Anayasa'nın 66. maddesi;

Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk'tür. Türk babanın veya Türk ananın çocuğu Türk'tür. (Son cümle mülga: 3.10.2001- 4709/23 md.) Vatandaşlık, kanunun gösterdiği şartlarla kazanılır ve ancak kanunda belirtilen hallerde kaybedilir.