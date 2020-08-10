Diyarbakır Barosu: Çocuklar ailelerine teslim edilmeli

Diyarbakır Barosu, 14 küçük kız çocuğunu kandırıp dağa kaçıran PKK'lı teröristleri kınadı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarılı operasyonları nedeniyle çaresiz duruma düşen terör örgütü PKK, 14 küçük çocuğu kandırarak silah altına aldı.

Dağa çıkarılan küçük kızların fotoğraflarının servis edilmesi üzerine tepkiler yükselirken örgütü siyasi kanadı HDP ve ona yakın birçok kuruluş sessizliğe gömüldü.

PKK'lı teröristlerin küçük kız çocuklarını dağa çıkarmasına Diyarbakır Barosu'ndan tepki yükseldi.

HANGİ SEBEPLE OLURSA OLSUN..

Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Komisyonu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Çocukların hangi sebeple olursa olsun savaşların ya da çatışmaların tarafı haline getirilmesini kabul etmiyor ve kınıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Terör örgütü PKK, 14 kız çocuğunu kandırıp dağa çıkardı



