Diyarbakır Barosu, Diyarbakır'da petrol aranmasına karşı çıkıyor Diyarbakır Barosu, şehirde yapılan petrol arama ve sondaj faaliyetlerinin doğaya zarar verdiği iddiasıyla gerçekleştirilen çalışmaların durdurulmasını istedi.

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Türkiye, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sondaj faaliyetlerine başladı.

Atılan adımlar meyvesini verdi ve yapılan sondaj faaliyetleri sonucu Gabar Dağı'nda Şehit Esma Çevik ve Şehit Aybüke Yalçın sahalarında açılan toplam 28 kuyuda, günlük 37 bin varil petrol üretimine ulaşıldı.

2024 yılı sonunda da hedef günlük 100 bin varile ulaşmak.

Petrolde dışa bağımlılığı azaltacak adımlar atıldı

Diğer yandan bölgedeki çeşitli noktalarda konuyla ilgili faaliyetler sürerken Diyarbakır Barosu'ndan, skandal niteliğinde bir açıklama yapıldı.

Diyarbakır Barosu Kent ve Çevre Komisyonu, Diyarbakır’daki petrol arama sahalarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Diyarbakır Barosu rahatsız oldu

Açıklamada, son 5 yılda Diyarbakır’da 200’den fazla petrol arama ve çıkarma sahası faaliyete geçtiği belirtildi.

Yapılan çalışmaların doğaya ve halk sağlığına zarar verdiği iddia edildi.

"Doğaya zarar veriyor: Bir an önce son verin"

Türlü bahanelerin sunulduğu açıklamada, sondaj faaliyetlerinin sona erdirilmesi istendi.

Açıklamada, "Yetkililere çağrı yapıyoruz; Diyarbakır’ın doğasını petrole bulamayın. Bu talana bir an önce son verin.” denildi.