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Diyarbakır'da cinayete kurban giden Narin Güran duruşmasında karar verildi.

Tutuklu sanıklar anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran, "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı.

NEVZAT BAHTİYAR'A 4 YIL 6 AY

Diyarbakır'da görülen davada mahkeme, tutuklu sanık Nevzat Bahtiyar'a ise "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme​" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

DİYARBAKIR BAROSU İTİRAZ ETTİ

Narin Güran davasında verilen kararların ardından konuşan Diyarbakır Barosu Başkanı Abdulkadir Güleç, "Mahkemenin kararı kıısmen talebimizi karşılayacak nitelikteydi. Mütalaayı da kısmen muhalif bir karar olarak değerlendirebiliriz" dedi.

KARAR İSTİNAFA GİDECEK

Güler devamında, "Nevzat Bahtiyar ile ilgili bizim beklentimiz kendisinin de o suça orta olduğunu düşünerek TCK maddesinden ceza verilmesini bekliyorduk ama o gerçekleşmedi. Sadece delilleri karartmaktan dolayı ceza aldı. Kararı İstinaf'a götüreceğiz" dedi.

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Davayı başından beri takip eden Eski Baro Başkanı Nahit Eren de şunları söyledi:

"Bütün olumsuzluklara rağmen adil bir kararın çıkması için hukuk mücadelesi sürdürdük. Mahkemeden tam da böyle bir karar mı bekliyorduk, hayır. Hepimizi yoran bir dosyaydı. Nevzat'ın da kasten çocuğu öldürmekten cezalandırılması gerektiği kanaatindeyim. Bu yüzden kararın Nevzat boyutuyla eksik kaldığı kanaatindeyim. Diyarbakır Barosu, bu kararı Nevzat boyutuyla İstinaf edecektir. "