Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde toplu işten çıkartma olayında yeni gelişme

AA

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinde çalışan sözleşmeli personeller, sözleşme sürelerinin sona ermesinin ardından toplu işten çıkarma kararlarıyla karşı karşıya kalırken, DEM Partili belediye yönetimleri tarafından 532 çalışana işten çıkarıldıklarına dair tebligatlar gönderildi.

Yaşanan durum sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı harekete geçti.

MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

Bazı basın yayın organlarındaki "Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından 532 kişiye işten çıkarılma tebligatı gönderildi" haberleri üzerine harekete geçen Bakanlığın Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca gerekli incelemelerin yapılması için müfettiş görevlendirildi.