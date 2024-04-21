Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin internet sitesinden Türk bayrağı kaldırıldı DEM Parti yönetimindeki Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde meclis salonundaki Türk bayrağının kaldırılmasıyla ilgili tartışmalar sürerken bu kez de aynı durum belediyenin internet sitesinde yaşandı.

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Yerel seçimlerde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ni kazanan DEM Parti'nin skandalları bitmek bilmiyor.

Diyarbakır'da seçimleri kazanan DEM Parti, meclis salonunda bulunan Türk bayrağını kaldırmıştı.

Salonun aralık ayında çekilen karelerinde Türk bayrağının olduğu görülürken, nisan ayında çekilen karelerde ise kaldırıldığı fark edilmişti.

Tepki toplayan bayrak kararının ardından bir skandal daha

Yaşananlar sonrası Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tepkilerin ardından Türk bayrağını olması gerektiği yere astı ve görüntüleri reddetti.

Olay tazeliğini korurken bu kez de bir başka tepki çeken uygulamaya imza atıldı.

Bu kez de DEM Parti yönetimindeki Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin resmi internet sitesinde yer alan Türk bayrağı kaldırıldı.

Tepki çeken uygulamalara bir yenisinin daha eklenmesiyle birlikte sosyal medyada kullanıcılar küplere bindi.

Sur Belediyesi'nde değişim töreninde Atatürk ve Erdoğan'a hakaret edildi

Öte yandan dün ortaya çıkan görüntülerde DEM Parti tarafından kazanılan Sur Belediyesi'nde Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret edildi.

Belediye binasına giren DEM Partililer; Mustafa Kemal Atatürk ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını görünce, "Kaldırın bu kebrağların (p...venklerin) fotoğraflarını" diyerek hakaret etti.

Daha sonra ise olayın araştırılması için İçişleri Bakanlığı, mülkiye müfettişi görevlendirdi.

Sözleri sarf eden kişi gözaltına alındı

Sosyal medyadan paylaşımda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “DEM Parti yöneticilerinin Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğraflarına yönelik hakaret içeren sözleriyle ilgili mülkiye müfettişi görevlendirilmiştir” dedi.

Yerlikaya, akşam saatlerinde yaptığı ikinci paylaşımında ise hakaret içeren sözler sarf eden U.G. isimli şüphelinin Diyarbakır Emniyeti tarafından gözaltına alındığını duyurdu.