Diyarbakır E Tipi Cezaevi’nin tabelası söküldü

Müze yapılmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devredilen Diyarbakır Cezaevi'nin tabelası, sabah saatlerinde kaldırıldı. 270 tutuklu ve 170 personel de kentteki diğer cezaevine nakledildi.

Geçmiş yıllarda işkence ile anılan ve Türkiye'nin en karanlık günlerinin simge mekanı olan Diyarbakır Cezaevi, kültür merkezine dönüşecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, müjdeli haberi dün Diyarbakır ziyaretinde duyurdu.

"Adalet Bakanlığı Diyarbakır Cezaevi'ni tamamen boşalttı"

Toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geçmişte zulümlere, kötü hatıralara konu olan Diyarbakır Cezaevi binası, hem hafıza hem de farklı alanlarda faaliyet yürütme mekanı olarak hizmet verecek. Adalet Bakanlığı, Diyarbakır Cezaevi'ni tamamen boşalttı.

Bugün itibarıyla cezaevi, Adalet Bakanlığımızdan Kültür ve Turizm Bakanlığımıza devredildi. İçinde müzeden kütüphaneye, kültür ve sanat birimlerine kadar pek çok bölümün yer alacağı bu eserin hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Anahtarlar Kültür ve Turizm Bakanlığı'na teslim edildi

Adalet Bakanlığı'ndan Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devredilen cezaevinin kapılarına Bekir Bozdağ tarafından kilit vurulara anahtarı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a teslim edildi.

Cezaevi tabelası kaldırıldı

DHA'nın aktarımına göre; müzeye dönüşecek olan cezaevi için hemen harekete geçildi ve içerisinde hummalı çalışmalar başlatıldı ve cezaevinin tabelası da bu sabah saatlerinde sökülerek kaldırıldı.

Öte yandan 270 tutuklu ve 170 personel, kentteki diğer cezaevine nakledildi.

"İnsanlık dışı deneyimler yaşanmış"

1982'de cezaevine girdiğini ve burada 5 yıl kaldığını belirten yazar Bayram Bozyel, bu kararı buruk duygularla karşıladıklarını söyledi.

Bozyel, “Çünkü çok gecikildi. 2010 yılından bu yana bu mesele gündemdeydi. Bu adımın atılması olumludur. Ama bunun kadar önemli şu ki nasıl dizayn edileceğidir. Burada insanlık dışı deneyimler yaşanmış. Önemli olaylar gündeme gelmiş. Müze yapılırken bu deneyimleri yaşamış insanların fikirlerinden ve önerilerinden faydalanmak gerekir.” dedi.

"Buradaki gümüş atölyelerinde çalıştık"

Diyarbakır Cezaevi'nde 9 yıl bulunan Mücahit Okay ise, 2012 yılında cezaevine girdiğini ve pandemi nedeniyle 2 yıl önce tahliye olduğunu ifade etti.

Okay, “Müze olsa iyi olur. En azından içeriye girip gezeriz. Çok yattık buradaki insanlarla veya çocuklarımıza bu koğuşta yattık diye söyleriz. Buradaki gümüş atölyelerinde çalıştık. Personelin sayesinde emek verdik ve meslek sahibi de olduk.” diye konuştu.









