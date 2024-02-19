Diyarbakır Havalimanı ocak ayında 170 bine yakın yolcuya hizmet verdi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın açıklamalarına göre 2024'ün ilk ayında Diyarbakır Havalimanı'nı 169 bin 613 yolcu kullanırken yük trafiği bin 486 tona ulaştı.

İHA

Türkiye, ulaşım alanında sağlam adımlarla ilerlemeye devam ediyor.

Hayata geçirilen sayısız projeyle vatandaşa kolaylık sağlanıyor.

İstatistikler açıklandı

Ulaşım bakımından önemli projelerden biri de Diyarbakır Havalimanı oldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, geçen ayın istatistiklerini açıkladı.

169 bin 613 yolcuya hizmet verildi

Açıklamada, Diyarbakır Havalimanı'nda ocak ayında 169 bin 613 yolcuya hizmet verildiği bildirildi.

Bin 486 ton yük taşındı

Havalimanında iniş-kalkış yapan uçak trafiği ise bin 21 olurken, kargo, posta ve bagaj trafiği ise toplam bin 486 ton oldu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)