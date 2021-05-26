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    Diyarbakır kırsalında narko-terör operasyonu

    Haklarında yakalama kararı çıkarılan 45 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda 50 tim görev alıyor.
    • AA
    • 26.05.2021 - 11:53
    • Güncelleme : 26.05.2021 - 11:58
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    Diyarbakır kırsalında narko-terör operasyonu

    Terör örgütü PKK ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan somut bağın deliller ile ortaya konulması, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu madde ile bunları gizleyenlerin bulunması, elde ettikleri kazanç ile terörü finans edenlerin adalete teslim edilmesi amacıyla 45 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

    Buna yönelik Diyarbakır’ın Lice kırsalında "Eren-2 Operasyonu" kapsamında, "Şehit Jandarma Er Mahsuni Yılmaz Narko-Terör-Finans Operasyonu" başlatıldı.

    50 OPERASYONEL TİM GÖREVDE

    Hava destekli yürütülen operasyonda jandarma özel harekat, jandarma komando ve emniyet birimlerinden oluşan 50 operasyonel tim görev alıyor.

    45 şüphelinin gözaltına alınması için Diyarbakır, İzmir ve Adana'da belirlenen 60 adrese operasyon düzenleniyor.

    Diyarbakır kırsalında hava destekli narko-terör operasyonu başlatıldı VİDEO

    ARAMA YAPILIYOR

    Söz konusu adreslerde dedektör köpeklerle de arama yapılıyor.

    Diyarbakır kırsalında narko-terör operasyonu #1

    Diyarbakır kırsalında narko-terör operasyonu #2

    Diyarbakır kırsalında narko-terör operasyonu #3

    Diyarbakır kırsalında narko-terör operasyonu #4

    Diyarbakır kırsalında narko-terör operasyonu #5

    Diyarbakır kırsalında narko-terör operasyonu #6

    Diyarbakır kırsalında narko-terör operasyonu #7

    Diyarbakır kırsalında narko-terör operasyonu #8

    Diyarbakır kırsalında narko-terör operasyonu #9

    Diyarbakır kırsalında narko-terör operasyonu #10

    Diyarbakır kırsalında narko-terör operasyonu #11

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