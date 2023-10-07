Diyarbakır merkezli 3 ilde narkotik operasyonu: 46 tutuklama Uyuşturucuyla mücadele kapsamında Diyarbakır, Hakkari ve İstanbul'daki 84 adrese geniş katılımlı operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 59 şüpheliden 46’sı ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ suçundan tutuklandı.

DHA

Güvenlik güçleri uyuşturucuya geçit vermiyor.

Bu kapsamda yurt genelinde narkotik operasyonları düzenleniyor.

Kullanıcılardan zehir tacirlerine çok sayıda kişi hedef oluyor.

Son olarak ekipler, 'Diyarbakır'ın Huzuru Bizim Gururumuzdur' sloganıyla, 'torbacı' diye tabir edilen 56 sokak satıcısına ve uyuşturucu suçlarından aranması bulunan 43 şüpheli için harekete geçti

Ekipler 3 ilde düğmeye bastı

7 ay süren çalışmaların ardından, Diyarbakır, Hakkari ve İstanbul'da 84 adreste, 168 ekip, 15 özel harekat polisi, 6 çevik kuvvet timi, 2 drone, 1 helikopter, 3 narkotik dedektör köpeği ve 1225 personelin katılımıyla operasyon gerçekleştirildi.

Çalışmalarda 59 şüpheli gözaltına alındı.

Ele geçirilenler

Aramalarda 53 kilo 101 gram esrar ve türevleri, 1 kilo 989 gram eroin, 87 gram metamfetamin, 9 sentetik hap, 2 tabanca, 80 fişek, uyuşturucu içiminde kullanılan payp, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 81 bin 20 TL, 40 euro ve 20 dolar ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

46 şüpheli tutuklandı

Gözaltına alınan 59 şüpheliden 46’sı ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ suçundan tutuklandı.

5 şüpheli emniyetteki işlemlerinde, 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)