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    Diyarbakır merkezli 5 ilde PKK operasyonu

    Diyarbakır merkezli 5 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı, silah ve patlayıcı yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.
    • AA
    • 01.10.2021 - 11:53
    • Güncelleme : 01.10.2021 - 12:14
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    Diyarbakır merkezli 5 ilde PKK operasyonu

    Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Diyarbakır merkezli, İstanbul, Bursa, İzmir ve Hakkari illerinde PKK'nın kurye ve işbirlikçi yapılanmasına yönelik operasyon yapıldı.

    Bismil ilçe merkezli PKK/KCK terör örgütünün kurye işbirlikçi yapılanmasına yönelik 5 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

    GÖZALTI SAYISININ ARTMASI BEKLENİYOR

    Gözaltına alınan şüphelilerin yapılan ev aramalarında çok sayıda silah ve patlayıcı madde yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

    Şüphelilerin sorgularının devam ettiği ve gözaltı sayısının artmasının beklendiği belirtildi.

    Diyarbakır merkezli 5 ilde PKK operasyonu #1

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