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    Diyarbakır nöbetindeki bir aile daha evladını PKK'dan kurtardı

    Diyarbakır nöbetindeki bir aile daha evladını PKK'dan kurtardı

    Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan bir aile daha, terör örgütü PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan evlatlarına kavuştu. Kavuşmada duygusal anlar yaşandı.
    • AA
    • 23.02.2022 - 15:18
    • Güncelleme : 23.02.2022 - 15:19
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    Çocuklarının terör örgütü PKK-HDP işbirliği ile kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin yaktığı ateş her gün bir yeni kavuşmaya daha imkan sağlıyor.

    Ailelerin kararlı duruşu ve İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen ikna çalışmaları neticesinde bugün bir aile daha mutlu sona ulaştı.

    Diyarbakır annelerinin eylemi sayesinde bir aile daha evladına kavuştu VİDEO

    Diyarbakır nöbetindeki bir aile daha evladını PKK dan kurtardı #1

    KAÇARAK TESLİM OLDU

    Muş'tan 12 Ağustos 2020'de Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemine katılan anne Adalet ile baba Abdülsamet Doğan'ın, 16 yaşındayken dağa kaçırılan oğulları Ferdi Doğan, Muş İl Jandarma Komutanlığı ve İstihbarat Komutanlığı ikna süreci uzmanlarınca yapılan çalışmalar sonucu güvenlik güçlerine teslim oldu.

    Diyarbakır nöbetindeki bir aile daha evladını PKK dan kurtardı #2

    DUYGUSAL KAVUŞMA

    Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki tarihi İçkale'de düzenlenen buluşmada, Doğan çifti, 7 yıl sonra kavuştukları oğulları Ferdi'ye sarıldı, gözyaşı döktü.

    Diyarbakır nöbetindeki bir aile daha evladını PKK dan kurtardı #3

    "İNŞALLAH TÜM ÇOCKLAR GELİR"

    Anne Doğan gözyaşları içerisinde, "Allah'a çok şükür, Allah inşallah bütün çocukları sağ salim getirir. Çok teşekkür ederim." dedi.

    Baba Doğan da yetkililere teşekkür ederek, "Özellikle Cumhurbaşkanına, valiye, kaymakama ve tüm Türkiye'ye çok teşekkür ederim. Oğlumdan ayrı 7 yıl oldu. Çok sevindim." ifadelerini kullandı.

    Diyarbakır nöbetindeki bir aile daha evladını PKK dan kurtardı #4

    EVLADINA KAVUŞAN 35'İNCİ AİLE OLDU

    Doğan ailesinin de evlatlarına kavuşmasıyla, uğruna oturma eylemi yaptıkları çocuklarını terörün pençesinden kurtaran aile sayısı 35'e yükseldi.

    Diyarbakır nöbetindeki bir aile daha evladını PKK dan kurtardı #5


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