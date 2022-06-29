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    Diyarbakır şehit Abdullah Bayram’ı uğurladı

    Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde teröristlerce yapılan taciz ateşi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Abdullah Bayram, Diyarbakır’da gözyaşları arasında defnedildi.
    • 29.06.2022 - 08:57
    • Güncelleme : 29.06.2022 - 09:17
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    Diyarbakır şehit Abdullah Bayram’ı uğurladı

    Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, teröristler tarafından açılan taciz atışı sonucu Uzman Çavuş Abdullah Bayram şehit düştü.

    Şehidin cenazesi helikopterle akşam saatlerinde Diyarbakır’a getirildi.

    Hüzün dolu tören

    Şehit Bayram için 7'nci Kolordu Komutanlığı Hava Üs Komutanlığı’nda tören düzenlendi.

    Şehit Bayram için düzenlenen törene Vali Ali İhsan Su, Çüngüş Kaymakamı Tuncay Kaldırım, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, şehidin yakınları ve askeri erkan katıldı.

    Diyarbakır şehit Abdullah Bayram’ı uğurladı #1

    Aile mezarlığında defnedildi

    Törenin ardından şehidin cenazesi, defnedilmek üzere karayoluyla Çüngüş ilçesi kırsal Yukarışeyhler Mahallesi’ne bağlı Çınarköy mezrasına götürüldü.

    DHA’nın haberine göre şehit Bayram, gözyaşları içerisinde burada aile mezarlığında toprağa verildi.

    Diyarbakır şehit Abdullah Bayram’ı uğurladı VİDEO

    Diyarbakır şehit Abdullah Bayram’ı uğurladı #2

    Diyarbakır şehit Abdullah Bayram’ı uğurladı #3

    Diyarbakır şehit Abdullah Bayram’ı uğurladı #4

    Diyarbakır şehit Abdullah Bayram’ı uğurladı #5


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