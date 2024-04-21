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Diyarbakır Sur Belediyesi'ndeki olaylarla ilgili tutuklama kararı verildi

Diyarbakır Sur Belediyesi'ndeki olaylarla ilgili tutuklama kararı verildi Diyarbakır Sur Belediyesi mazbata töreni sonrasında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarına hakaret ettiği tespit edilen U.G. adlı şüpheli tutuklandı.