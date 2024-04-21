Diyarbakır Sur Belediyesi'nde mazbata töreni sonrası makam odasında yaşananlar gündem oldu.
DEM Partili yöneticilerinin Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarını göstererek hakaret etmesi tepki çekti.
Soruşturma başlatıldı
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, Sur Belediyesi'nde mazbata töreni sonrasında, makam odasındaki Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarına yönelik hakaret içeren sözlerle ilgili soruşturma başlatılmıştı.
Tutuklandı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaparak şüphelinin tutuklandığını açıkladı.
Bakan Tunç'tan açıklama
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
Diyarbakır Sur Belediyesi makam odasında, Belediye Başkanın göreve başlaması nedeniyle gerçekleştirilen programda, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren sözler sarfedilmesi nedeniyle Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında Diyarbakır Sulh Ceza Hakimliğince, “Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret”ve “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlarını işlediğine dair kuvvetli suç şüphesini gösterir somut delillerin mevcut olduğu gerekçesiyle tutuklama kararı verilmiştir.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış