Diyarbakır surlarında pandemi sonrası hedef 5 milyon turist

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Diyarbakır surlarındaki restorasyon çalışmaları devam ederken, pandeminin bitmesiyle 5 milyon turist hedefleniyor.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Kültür Mirası Listesi'ne 2015 yılında alınan ve birçok medeniyetin izlerini taşıyan Diyarbakır surlarında Kültür ve Turizm Bakanlığı, Valilik ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle tarihinin en kapsamlı restorasyon çalışması başlatıldı.

Çevre uzunluğu 5 bin 200 metre, yüksekliği 8 ile 22 metre arasında olan ve kalınlığı 5 metreye kadar varan surların üzerinde çalışmalar, Türkiye genelinde uygulanan ve 17 Mayıs'ta sona erecek sokağa çıkma kısıtlamasında da devam ediyor.

Çalışmaların 2023'e kadar tamamlanması, kent ve bölge turizmine katkı sunması hedefleniyor.

Diyarbakır surlarında restorasyon sürüyor VİDEO

TURİZM CANLANACAK

Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Mehmet Karaaslan, son 5 yıllık süreçte Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından etaplar halinde restorasyon projeleri hazırlandığını ifade ederek, "Diyarbakırlı vatandaşlarımızın bizden en çok istediği konulardan bir tanesi surların ihyası, korunması ve restorasyon işlemleriydi. 13 burcumuzun ihale süreçlerini tamamlayıp restorasyon çalışmalarına başladık. 3 aylık süreç içinde buradaki çalışmalarımızda olumlu yönde ilerlemeler kaydetmekteyiz. İşlem kapsamımızın içinde İçkale'de bulunan 13 burcun restorasyonu, Amida Höyük'ün etrafını çeviren istinat duvarlarının yenilenmesi, çevre düzenlemeleri işleri, burçları birbirine bağlayan duvarların restorasyon çalışmaları devam etmektedir. Kısıtlamadan muafız. İnşallah 500 günlük süreç içinde bu alanı bitirip restorasyon çalışmalarına devam etmek istiyoruz. Bu restorasyon çalışmalarının sonucunda nihai beklentimiz şehrin turizmine katkı sağlaması. Pandeminin bitmesiyle 5 milyonluk turist hedefimiz var. Surların restorasyonu şehrimiz için önemli bir kalkınma vesilesi olacaktır" dedi.







































