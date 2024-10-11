İHA

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın arama çalışmaları, tüm Türkiye tarafından büyük umutlarla takip ediliyordu.

Ancak küçük Narin'in cansız bedeni, 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde bulunmuştu.

Otopsi işlemlerinin ardından minik kızın cenazesi 9 Eylül'de defnedilmişti.

Cinayete ilişkin detaylar ve katilin kim olduğu hala gizemini korurken, valilikten konuya ilişkin açıklama geldi.

"CESEDİN BULUNMASIYLA İDARİ SÜREÇ SONA ERDİ"

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, konuya ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, idari sürecin Narin'in cenazesinin bulunmasıyla sona erdiğini, o andan itibaren sürecin adli bir süreç olduğunu söyledi.

"ÇOK ACELECİ DAVRANMAMAK LAZIM"

"Dolayısıyla Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinasyonunda bir başsavcı vekili ve dört tane savcımızın çalıştığı, yoğun gayret gösterdiği, il jandarmamızın ve emniyet güçlerimizin destek verdiği bir adli süreç devam ediyor." diyen Vali Zorluoğlu, şöyle konuştu:

Bu adli sürece herkesin sabırla saygı göstermesi gerekiyor. Titiz bir çalışma yürütülüyor. Cinayetin bütün yönleriyle açığa çıkartılması için arkadaşlarımız gayretle çalışıyor. Dolayısıyla burada çok aceleci davranmamak lazım. Sağlıklı bir şekilde bu adli sürecin tamamlanmasını da beklemek lazım. Konu adli bir konudur, adli sürecin devam ettiği bir konuyla ilgili çok fazla bir şey söylememiz doğru olmaz.

12 KİŞİNİN TUTUKLULUK HALİ SÜRÜYOR

Cinayete ilişkin anne, ağabey ve amcaların da olduğu 12 şüphelinin tutukluluk hali devam ediyor.