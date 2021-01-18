Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'nun korona testi pozitif çıktı

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, koronavirüse yakalandığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, koronavirüse yakalandı.

Karaloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, birtakım belirtiler üzerine pazar günü yaptırdığı testin pozitif çıktığını bildirdi.

"TEDAVİM EVDE DEVAM EDİYOR"

Tedavisinin evde devam ettiğini aktaran Karaloğlu, "Birtakım belirtiler üzerine Pazar günü yaptırdığım Covid19 testim pozitif çıktı. Tedavim evde devam ediyor. Durumum çok şükür iyi. Cenab-ı Hak’tan bütün hastalar için şifa niyaz ediyorum.." ifadelerini kullandı.