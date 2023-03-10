Diyarbakır ve Siirt'te hayvan borsası pazarları kapatıldı Canlı hayvan borsası pazarları, Türkiye'de de görülen SAT-2 serotipi şap hastalığı nedeniyle önlem amaçlı kapatıldı.

Türkiye’nin farklı illerinde yaklaşık 2 aydır görülen SAT-2 tipi şap virüsü nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçti.

Bakanlık hayvanlarda görülen bu hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla çeşitli önlemler aldı.

Alınan tedbirler istikametinde ithalat, ihracat ve kesim maksatlı sevkler dışındaki tüm hayvan hareketleri yasaklandı.

Diyarbakır'da hayvan pazarı kapatıldı

Diyarbakır Valiliği, İl Hayvan ve Zabıtası Komisyonu kararıyla, Türkiye'de görülen SAT-2 serotipi şap hastalığı nedeniyle önlem amaçlı, canlı hayvan borsası pazarının kapatıldığını duyurdu.

Valilik açıklamasında, "Diyarbakır ili Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Komisyonu'nun, 09.03.2023 tarih ve 2023/5 sayılı kararı ile, şap hastalığı ile mücadele kapsamında, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Canlı Hayvan Borsası, ikinci bir karara kadar kapatılmıştır" denildi.

Siirt'te hayvan sevkiyatları durduruldu

Siirt Valiliği de, İl Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Komisyonu kararı ile canlı hayvan pazarının ikinci bir emre kadar kapatıldığını ve canlı hayvan sevklerinin durdurulduğunu duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada şöyle denildi: