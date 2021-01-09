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Diyarbakır'da 1 askerimiz şehit oldu
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan bir asker kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu, 2 asker de yaralandı.
- DHA
- 09.01.2021 - 18:45
- Güncelleme : 09.01.2021 - 19:09
İçişleri Bakanlığı'ndan bir son dakika açıklaması geldi.
Yapılan açıklamada Diyarbakır Lice kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada, 1 jandarma personelinin şehit olduğu, 2 jandarma personelinin de yaralandığı açıklandı.
1 JANDARMA ŞEHİT OLDU, 2 DE YARALIMIZ VAR
Yazılı açıklamada, "Diyarbakır Lice kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada, 1 jandarma personelimiz ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuş, 2 jandarma personelimiz yaralanmıştır. Şehidimize Allahtan rahmet, aziz milletimize, kederli ailesine ve kahraman jandarmamıza başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Söz konusu bölgede operasyon devam etmektedir." denildi.