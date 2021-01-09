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Diyarbakır'da 1 askerimiz şehit oldu

Diyarbakır'da 1 askerimiz şehit oldu

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan bir asker kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu, 2 asker de yaralandı.