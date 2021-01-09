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    Diyarbakır'da 1 askerimiz şehit oldu

    Diyarbakır'da 1 askerimiz şehit oldu

    Diyarbakır'ın Lice ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan bir asker kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu, 2 asker de yaralandı.
    • DHA
    • 09.01.2021 - 18:45
    • Güncelleme : 09.01.2021 - 19:09
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    İçişleri Bakanlığı'ndan bir son dakika açıklaması geldi.

    Yapılan açıklamada Diyarbakır Lice kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada, 1 jandarma personelinin şehit olduğu, 2 jandarma personelinin de yaralandığı açıklandı.

    1 JANDARMA ŞEHİT OLDU, 2 DE YARALIMIZ VAR

    Yazılı açıklamada, "Diyarbakır Lice kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada, 1 jandarma personelimiz ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuş, 2 jandarma personelimiz yaralanmıştır. Şehidimize Allahtan rahmet, aziz milletimize, kederli ailesine ve kahraman jandarmamıza başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Söz konusu bölgede operasyon devam etmektedir." denildi.

    Diyarbakır da 1 askerimiz şehit oldu #1

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