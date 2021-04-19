Diyarbakır’da 12 bin 458 kişiye usulsüz hijyen belgesi verildi

Koronavirüs süresi zarfından kapalı olması gereken kurslarda, bitirme belgesi verildiği tespit edildi. İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili ve İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü görevden uzaklaştırıldı.

Balıkesir'de Marmara Kaymakamlığı, 10 Temmuz 2020'de Diyarbakır Çüngüş Kaymakamlığına yazı gönderdi.

Yazıda, Çüngüş Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nden alınan hijyen eğitim belgelerinde soğuk mühür bulunmadığı belirtildi.

Konunun araştırılmasının istenmesinin üzerinde, Çüngüş Kaymakamlığı harekete geçti. Ön inceleme yapıldı.

SORUŞTURMA AÇILDI

İncelemeler sonucu, koronavirüs nedeni ile kursların kapalı olduğu 12 Mayıs 2020’de, kurs bitirme belgesi düzenlendiği tespit edildi.

Olayın açığa çıkması ile İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü M.T. ve İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili A.C. hakkında görevden uzaklaştırma kararı verildi.

Ayrıca, Çüngüş Cumhuriyet Başsavcılığı şüpheliler hakkında, tamamlanmayan kurslar için kurs bitirme belgesi alınmasına sebebiyet verme nedeni ile ‘resmi belgede sahtecilik’ ve ‘görevi kötüye kullanmak’ suçlarından soruşturma başlatıldı.

YURT DIŞINDA İKAMET EDENLER TESPİT EDİLDİ

Milli Eğitim Teftiş Kurulu Başkanlığı, soruşturmaya izin verdi.

Soruşturma kapsamında araştırma yapıldı.

17 Ekim 2019 ile 18 Ağustos 2020 tarihleri arasında açılan hijyen ile ilgili kurslarda, 12 bin 458 kişiye hijyen belgesi verildiği tespit edildi.

Ayrıca belge alanlardan bazılarının yurt dışında oldukları tespit edildi. Birçok kişinin de Diyarbakır dışında ikamet ettikleri belirlendi.

Gaziantep Bölge İdare Mahkemesine konu ile ilgili soruşturma izni verilmesine itirazda bulunan şüphelilerin itirazları reddedildi.