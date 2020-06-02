Diyarbakır'da 2 milyon 452 bin 500 kök kenevir bulundu

Diyarbakır'da 2 milyon 452 bin 500 kök kenevir bulundu

Lice ilçesinde düzenlenen narkoterör operasyonunda 2 milyon 452 bin 500 kök Hint keneviri, 235 kilogram esrar ele geçirildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, Lice ilçesinin Yalaza ve Bağlan köyleri kırsalında gerçekleştirilen "Şehit Jandarma Er Yusuf Kolay Operasyonu"nun başarıyla tamamlandı.

Operasyonda arazide çalılar arasına gizlenmiş poşetler ve toprağa gömülü bidonlar içerisinde 235 kilogram esrar ve 23 kilogram skunk ile 15 ayrı noktada toplam 2 milyon 452 bin 500 kök Hint keneviri, likit esrar yapımında kullanılan 864 çakmak gazı, kenevirleri sulamak amacıyla tarlaların içerisinde kurulu şekilde tespit edilen 2 bin 580 metre uzunluğundaki su hortumu/borusu, su motoru, 5 silikon yapıştırıcı, esrar elemekte kullanılan elek ve 300 metre bakır tel ele geçirildi.

EN BÜYÜK MİKTAR

Ele geçirilen Hint kenevirinin bu yılın ilk 6 ayı içerisinde ülke genelinde tek operasyonda yakalanan en büyük miktar olduğu aktarıldı.

OPERASYONLAR SÜRECEK

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada ise "Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir." denildi.

Diyarbakır'da 2 milyon 452 bin 500 kök kenevir bulundu VİDEO