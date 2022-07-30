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Diyarbakır'da 40 dereceyi aşan sıcak hava bunaltıyor

Diyarbakır'da 40 dereceyi aşan sıcak hava bunaltıyor

Sıcak havadan bunalan vatandaşlar, gölgelik alanlar, park ve bahçelerde, çocuklar ise süs havuzlarında zaman geçirmeyi tercih etti.