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- Diyarbakır'da 40 dereceyi aşan sıcak hava bunaltıyor
Diyarbakır'da 40 dereceyi aşan sıcak hava bunaltıyor
Sıcak havadan bunalan vatandaşlar, gölgelik alanlar, park ve bahçelerde, çocuklar ise süs havuzlarında zaman geçirmeyi tercih etti.
- 30.07.2022 - 17:55
Tüm yurtta hissedilen "eyyam-ı bahur" sıcakları, Diyarbakır'da da 40 dereceyi aşan sıcak havayla etkisini gösteriyor.
Bunaltıcı sıcaktan korunmaya çalışan kent sakinleri, ağaç gölgeleri, yeşil alanlar ve kapalı alanları tercih etti.
Bazı çocuklar ise merkez Sur ilçesindeki Anzele Parkı'nda bulunan süs havuzunda serinlemeye çalıştı.
En sakin günlerinden birini yaşandı
Kentin tarihi mekanları, meydanları ve caddeleri, sıcak hava nedeniyle en sakin günlerinden birini yaşadı.
Etkisini sürdürecek
AA'nın haberine göre; Diyarbakır'da 2-4 derece mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığının önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürmesi bekleniyor.