Diyarbakır'da 5 yaşındaki çocuğa sokak köpeği saldırdı Parkta oynayan Murat M. isimli 5 yaşındaki çocuk, sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Başında kesikler oluşan küçük Murat, hastanede tedaviye alındı.

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DHA

Başıboş köpek sorunu yüzünden canlar yanmaya devam ediyor.

İnsan yaşamını ve diğer canlıların hayatını tehdit eden köpekler, yurdun dört bir yanında sürü halinde geziyor.

Kırsal alanların yanı sıra kent meydanlarında da yaşanan saldırıların birçoğu, ölümle ve ağır yaralanmalarla sonuçlanıyor.

Özellikle çocukların hedef alındığı saldırılar nedeniyle ailelerin endişeleri günden güne artıyor.

5 yaşındaki çocuk başıboş köpek saldırısına uğradı

Son olarak Diyarbakır'da sabah saatlerinde Bağlar ilçesi Koşuyolu Parkı'nda oynayan Suriye uyruklu 5 yaşındaki Murat M., sokak köpeğinin saldırısına uğradı.

Köpeğin başından ısırdığı Murat'ın çığlıklarını duyan park görevlisi, yardıma koştu.

Görevlinin müdahalesi ile köpek uzaklaşırken kanlar içerisinde kalan çocuk, Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Başında kesikler oluşan ve kuduz aşısı yapılan çocuğun tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Başında kesikler oluştu: Hastaneye kaldırıldı

Öte yandan olaydan sonra parka sevk edilen Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ), inceleme yaptı.

Çocuğa saldırdığı belirlenen köpek, Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi ekiplerine teslim edildi.

Köpeğe kuduz testi yapılacağı öğrenildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)