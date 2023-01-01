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    Diyarbakır'da 631 kilo esrar ele geçirildi

    Zehir tacirlerine yönelik başlatılan operasyon kapsamında terörün finans kaynağına darbe vuruldu.
    • 01.01.2023 - 17:47
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    Diyarbakır'da 631 kilo esrar ele geçirildi

    Zehir tacirlerine yönelik başlatılan operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

    Başlatılan operasyonlar kapsamında yeni bir operasyon başlatıldı.

    Yapılan operasyonda 631 kilogram toz esrar ele geçirildi.

    631 kilogram toz esrar ele geçirildi

    İHA'nın haberine göre, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen narko-terör operasyonlarında; 28-29 Aralık tarihlerinde 631 kilogram toz esrar ele geçirildiği bildirildi.

    Diyarbakır da 631 kilo esrar ele geçirildi #1


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