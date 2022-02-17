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    Diyarbakır'da 88 kaçak göçmen yakalandı

    Kent girişlerinde yapılan kontrollerde bazı araçlarda arama yapıldı. Çalışmalar neticesinde üzerlerinde sahte ikametgah izin belgeleri bulunan 88 kaçak göçmen yakalandı.
    • AA
    • 17.02.2022 - 13:42
    • Güncelleme : 17.02.2022 - 13:43
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    Diyarbakır'da 88 kaçak göçmen yakalandı

    Diyarbakır’da, kaçak göçmenlere yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor…

    İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, kentin girişlerinde bazı araçlarda arama yaptı.

    BAŞKA ÜLKELERE AİT SAHTE PASAPORTLAR ELE GEÇİRİLDİ

    Aramalarda, 88 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlerin üst aramasında başka ülkelere ait sahte pasaportlar ve ikametgah izin belgeleri ele geçirildi.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.

    Diyarbakır da 88 kaçak göçmen yakalandı #1

    Diyarbakır da 88 kaçak göçmen yakalandı #2

    Diyarbakır da 88 kaçak göçmen yakalandı #3


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