Diyarbakır'da 89 kişiye mezar olan iş merkezinin çöktüğü anların yeni görüntüsü ortaya çıktı Kahramanmaraş merkezli depremde yerle bir olan Diyarbakır'daki Galeri İş Merkezi'nin çöktüğü anlara ilişkin farklı açıdan güvenlik kamera kaydı ortaya çıktı.

Kahramanmaraş merkezli 'asrın felaketi' olarak nitelendirilen depremler 11 ili derinden etkiledi.

Depremden en fazla etkilenen illerden biri de Diyarbakır'dı, şehirde 1'i boş 7 yapı yıkıldı.

89 kişiye mezar oldu

O yapılardan Galeri İş Merkezi ve üstündeki siteden 89 vatandaşın cansız bedeni çıkartıldı.

Yapının yıkılmasına ait farklı açılardan güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı.

Deprem ile birlikte iş merkezi altındaki markette çökmeyle eşyaların dışarı fırladığı görüldü.

Sorumluların bulunması için çalışmalar sürüyor

Diyarbakır'da 'yapım kusurları ve kolon kesme' iddialarına ilişkin aralarında müteahhitlerin de bulunduğu 17 zanlı "olası kasıtla öldürmek" suçundan tutuklanmış, 23'ü adli kontrol tedbirleriyle olmak üzere 25 kişi serbest bırakılmıştı.

4 firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar da sürüyor.

Tutuklananlar arasında Galeri İş Merkezi'nin kolonlarına müdahale ettikleri ileri sürülen şüpheliler de bulunuyor.