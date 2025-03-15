Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde aboneliği bulunmayan bir evde 'kaçak elektrik' kullanıldığını tespit eden enerji şirketi, 25 bin TL'lik cezayı Muhtar Adnan Özaykan adına düzenledi.

Özaykan duruma tepki gösterirken, enerji şirketi yetkilileri konuyu araştırdıklarını söyledi.

"HAKKIMI ARAYACAĞIM"

Cezayı kabul etmeyen Muhtar Özaykan yaşadıklarını şöyle anlattı:

72 numaralı evde oturuyorum ve adresim burasıdır. Kaçak ekipleri benim köyüme gelmiş. Bana ait olmayan 75 numaralı hane sahipsizdir. Evin sahibi 1990'lı yıllarda vefat etmiş ve köyde hiç kimsesi yok. Hane de bu şekilde kalıyor.



Kaçak ekipleri, bu hane için benim adıma 25 bin TL ceza kesmişler. 75 numaralı hanenin abonesi yok. Numara ve isim üzerine bana ceza kesmişler. Bunu kabul etmiyorum ve hukuki yollara başvurup hakkımı arayacağım. Bana ait olmayan cezayı ödemek zorunda değilim.