Diyarbakır'da afet konutları yükseliyor! Örnek daire tamamlandı Asrın felaketi olarak isimlendirilen depremlerde büyük yıkıma uğrayan kentlerden biri olan Diyarbakır'da afet konutları yükselmeye devam ederken konutların örnek dairelerinin tamamlandığı ifade edildi.

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ensonhaber.com

Türkiye Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından büyük yıkıma uğradı.

50 bin kişinin hayatını kaybettiği depremler 11 ilde hissedildi.

Yaşanan depremlerin ardından ise birçok ev ise kullanılamayacak hale geldi.

Devletin tüm kurumları zaman kaybetmeden harekete geçerek bölgedeki yaraları sarmaya başladı.

Bu süreçte temel ihtiyaçlar giderilirken, çadır ve konteyner kentlerin yapımı da tamamlandı.

Öte yandan şehirler ayağa kaldırılması için çalışmalar hız kesmeden devam ederken, afet konutları da yükseldi.

Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin etkilediği 11 ilde evleri yıkılan veya ağır hasar gören afetzedelerin barınma ihtiyacını karşılamak için başlatılan çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Depremin büyük yıkıma sebep olduğu bölgelerden biri de Diyarbakır oldu.

Örnek daireler tamamlandı

Merkez Bağlar ilçesi Oğlaklı Mahallesi'nde 1. etapta yer alan 1122 konutun inşaatı için 38 blokun temel betonu döküldü, 1 blokun da kat betonları yükselmeye başladı.

İhalesi tamamlanan 6 bin 40 konutun yanı sıra vatandaşların ihtiyacının karşılanacağı sosyal donatıların yapımı 7/24 şeklinde sürüyor.

Diyarbakır Bağlar'da yapımı başlayan konutlara örnek dair hazır hale geldi.

TOKİ konutlarının yapımı ile ilgili bilgi veren TOKİ İnşaat Uzmanı Kürşat Gedikoğlu, depremzedeler için Oğlaklı Mahallesi'ndeki çalışmaların 7/24 devam ettiğini söyledi.

"3 ve 4 kat olarak yapımları hızla sürüyor"

Vatandaşların kullanımı için sosyal alanlar, yürüyüş yolları, spor sahaları ve çocuk oyun parklarının olduğunu belirten Gedikoğlu, "Oğlaklı Mahallesi'nde 5 etaptan oluşan 6 bin 40 konutun yapılması hızla devam ediyor. Çermik ilçesinde ise 238 konutun yapımına başlandı. Radye temel üzeri tünel kalıp kullanılarak inşa edilen evler, yatay mimariye uygun olarak zemin artı 3 ve 4 kat olarak yapımları hızla sürüyor." dedi.