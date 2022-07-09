Diyarbakır'da aileler bir bayramı daha evlatsız geçiriyor

Diyarbakır'da aileler bir bayramı daha evlatsız geçiriyor

PKK tarafından çocukları kaçırılan aileler, evlat nöbetinede 1041'inci güne girdi. Bu bayrdamda da çocuğuna kavuşamayan Vahide Çiftçi, "5 yıldır bayramlarım sensiz geçiyor, ne olur gel" dedi.

Hain terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine başladı.

303 ailenin dönüşümlü olarak sürdürdüğü nöbette 1041'inci güne girildi. Bugüne kadar 37 aile çocuklarına kavuştu.

Diğer yandan yurt genelinde Kurban Bayramı kutlanırken çocuklarına bu bayramda da kavuşamayan aileler, 6'ncı bayramlarına da evlatları olmadan girdi.

Duygularını paylaştı

Evlat acısı çeken aileler, bir bayramı daha yürekleri buruk bir şekilde geçirmeye devam ederken duygularını paylaştı.

Diyarbakır'da aileler bir bayramı daha evlatsız geçiriyor









"Artık yeter, bu annelerin babaların hasreti bitsin"



2019’da 16 yaşındayken kaçırılan oğlu Yusuf için eylemini sürdüren Celil Bektaş, 3 yıldır evladından ayrı bayram geçirmenin üzüntüsü yaşadığını belirterek, "Diyecek kelime bulamıyorum. İçimiz buruk, evlatlarımız yok. Evlatlarımız olmayınca bayram da yok bize. İçimiz el vermiyor.

Artık yeter, bu annelerin babaların hasreti bitsin. Bütün çocuklara sesleniyorum; bakın anneleriniz, babalarınız perişan. Siz orada perişansınız, biz burada perişanız. Gelin, bu annelerin, babaların hasretleri bitsin." dedi.

"5 yıldır bayramlarım sensiz geçiyor"

DHA'nın haberine göre; Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde 5 yıl önce 12 yaşındayken kaçırılan kızı Özlem için evlat nöbeti tutan Vahide Çiftçi de "Kızım ne olur, geri dön. Bugün bayram ama çok zor geçiyor. 5 yıldır bayramlarım sensiz geçiyor. Ne olur gel, bu bayram beraber olalım." ifadelerini kullandı.



