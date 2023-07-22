Diyarbakır'da aileler evlat nöbetinde! Çocuğuna seslenen baba: 'Ha HDP ha PKK' 2015 yılında dağa kaçırılan oğlu evlat nöbetinde katılan baba, "Seni o kadar okutturdum, ne için? Kendin için, devlete hizmet etmen için okuttum. Amerika’ya hizmet etmen için okutmadım" sözleriyle evladına seslendi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Diyarbakırlı ailelerin direnişi kararlılıkla sürüyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırıldığını ileri süren aileler, farklı kentlerden gelerek HDP il binası önünde toplanıyor.

Yaz-kış demeden evlatlarından gelecek güzel haberi bekleyen anne ve babaların 3 Eylül 2019 tarihinde başlayan direnişi bugün bin 419’uncu gününde.

Bugün de bir araya gelen aileler ‘teslim ol' çağrısında bulunuyor.

"Amerika’ya hizmet etmen için okutmadım"

2015 yılında evladı Mikail’in HDP’liler aracılığıyla İstanbul’dan kandırılarak kaçırıldığını ileri süren Yusuf Erdinç, çocuğuna ‘teslim ol’ çağrısında bulundu.

Diyarbakır’da HDP il binasının önünde 4 yıldır evladı için oturma eylemini sürdüren Erdinç, şu ifadeleri kullandı:

Oğlum İstanbul Marmara Üniversitesi’nde hukuk bölümü 2’nci sınıftayken kandırılarak kaçırıldı. Oğlumu kaçıranlar HDP’lilerdi. HDP ise oğlumu Amerika’nın uşağı olan terör örgütü PKK’ya teslim etti. Oğluma çağrım; seni o kadar okutturdum, ne için? Kendin için, devlete hizmet etmen için okuttum. Amerika’ya hizmet etmen için okutmadım. Orası senin yerin değildir. Senin yerin Türkiye Cumhuriyeti Devletidir. 2015’ten bu yana senin peşindeyim. 4 senedir Diyarbakır’da dönmen için evlat nöbetindeyim. Sen gelene kadar buradan bir yere ayrılmayacağım.

"Ha HDP, ha PKK"

İstanbul’dan Diyarbakır’a gelerek oturma eylemini sürdüren Osman Çukurlu, oğlu Mehmet’in 2008 yılında kandırılarak dağa kaçırıldığını iddia etti.

Evladı için oturma eyleminde kararlı olduğunu ifade eden Çukurlu, şöyle konuştu: