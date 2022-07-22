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    Diyarbakır'da ailelerin evlat nöbeti bin 53’üncü gününde

    Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti, bin 53’üncü gününde devam ediyor.
    • 22.07.2022 - 14:12
    • Güncelleme : 22.07.2022 - 14:17
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    Diyarbakır'da ailelerin evlat nöbeti bin 53’üncü gününde

    Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi bin 53’üncü gününde de sürüyor.

    23 yaşında Sakarya'da üniversite maliye bölümü okurken 4'üncü sınıfta HDP'liler tarafından kandırılarak dağa kaçırılan oğlu Yavuz için evlat nöbetine devam eden Sevgi Çağmar, evladına kavuşuncaya kadar nöbetini sürdüreceğini söyledi.

    "8 senedir evladımdan ayrıyım"

    İHA'nın aktardığına göre Çağmar, “3 senedir burada, 8 senedir evladımdan ayrıyım. 8 senedir biz bu acıyı yaşıyoruz. Gecemiz, gündüzümüz bir oldu. Yavuz gelinceye kadar buradan gitmeyeceğim. Oğluma çağrım, gel, dön, orada kalma. Kapımız sonuna kadar sana açıktır. Güvenlik güçlerimize teslim ol. Yeter artık bu hasret bitsin.” dedi.

    Diyarbakır'da ailelerin HDP il binası önündeki evlat nöbeti sürüyor VİDEO

    Diyarbakır da ailelerin evlat nöbeti bin 53’üncü gününde #1

    Diyarbakır da ailelerin evlat nöbeti bin 53’üncü gününde #2

    Diyarbakır da ailelerin evlat nöbeti bin 53’üncü gününde #3

    Diyarbakır da ailelerin evlat nöbeti bin 53’üncü gününde #4


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