Diyarbakır'da ailelerin evlat nöbeti devam ediyor: Sizin hayallerinizi çaldılar 4 yıldır eyleme katılan ve evladına seslenen gözü yaşlı anne, "Oğlum gelmeyene kadar buradan kalkmayacağız" diyerek teslim ol çağrısında bulundu.

İHA

Evlatları dağa kaçırılan ailelerin direnişi kararlılıkla devam ediyor.

Diyarbakır'da 3 Eylül 2019'da başlayan evlat nöbeti, birçok aileye umut oldu.

Farklı kentlerden gelen acılı aileler, HDP il binası önünde kurulan çadırda, yaz-kış demeden evlatlarına seslendi.

Bin 311'nci güne ulaştı

Ramazan'da da direnişlerini devam ettiren ailelerin nöbeti, bugün bin 311'inci güne ulaştı.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca kandırılarak dağa kaçırıldığını belirterek Diyarbakır'da HDP il binası önünde oturma eylemini sürdüren aileler, gözyaşları içinde çocuklarına “teslim ol” çağrısında bulundu.

"Senin hayallerini çaldılar"

Anne Güzide Demir, gözyaşları içinde oğlu Aziz için evlat nöbetini sürdürdüğünü belirtti.

Demir, “Aziz için buradayım. 4 senedir burada eylemimizi sürdürüyoruz. Oğlum gelmeyene kadar buradan kalkmayacağız. Senin hayallerini çaldılar. Gel, devlete teslim ol.” dedi.

"Güvenlik güçlerine teslim ol"

Evlat nöbetindeki baba Abdülkadir Eslek ise, oğlu İsa için eylemde olduğunu söyledi.

Oğlunun 2 bin 536 gündür olmadığını belirten Eslek, “Oğlum İsa, her nerede isen, ne pahasına olursa olsun güvenlik güçlerine teslim ol. Seni hasret ve özlemle bekliyoruz.” diye konuştu.