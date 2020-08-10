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    Diyarbakır'da ailelerin nöbeti devam ediyor

    Diyarbakır'da ailelerin nöbeti devam ediyor

    Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 343. gününe girdi.
    • AA
    • 10.08.2020 - 08:48
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    Diyarbakır'da ailelerin nöbeti devam ediyor

    Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişlerini sürdüren annelerden Saadet Ödümlü, oğlu Yusuf'un dağa kaçırıldığında henüz 16 yaşında olduğunu söyledi.

    "ÇOCUĞUMU HDP'DEN İSTİYORUM"

    Eylemi sürdürmekte kararlı olduğunu dile getiren Ödümlü, "Çocuğumu HDP'den istiyorum. Oğlum kaç, gel. Artık dayanamıyoruz. Orası senin yerin değil. Devletimiz çok güçlü. Kaçın, teslim olun." dedi.

    Diyarbakır da ailelerin nöbeti devam ediyor #1

    "OĞLUM NİYE DİYARBAKIR'A GETİRİLİYOR Kİ"

    Songül Altıntaş da oğlu Müslüm'e kavuşana kadar oturma eylemini sürdüreceğini belirtti.

    Altıntaş, "Oğlumu PKK'dan, HDP'den istiyorum. Evladımı almadan buradan kalkmayacağım. Oğlum Tunceli'den kaçırıldı ama Diyarbakır'a getirildi. Niye Diyarbakır'a getiriliyor ki? HDP'nin eli olmasa oğlum Diyarbakır'a getirilmezdi. Oğlumu istiyorum." diye konuştu.

    Oğlu Fatih Demir için eylem yapan baba Abdullah Demir ise tek isteğinin evladına kavuşmak olduğunu vurguladı.

    Diyarbakır'da ailelerin nöbeti devam ediyor VİDEO

    Diyarbakır da ailelerin nöbeti devam ediyor #2

    "HDP OLMASA BU ÇOCUKLAR DAĞA GİTMEZDİ"

    Çocuğuna kavuşmadan eylemi bitirmeyeceğini dile getiren Demir, "HDP olmasa bu çocuklar dağa gitmezdi. Çocuklar üzerinden siyaset yapılmazdı. Çocuklarımızı almadan gitmeyeceğiz. Onlar çocuklarımızı götürdü, onlara (PKK'ya) teslim etti. İsteseler çocuklarımızı getirebilirler de." ifadelerini kullandı.

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