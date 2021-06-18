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Diyarbakır'da, AK Parti Hani ilçe binasına molotoflu saldırı

Diyarbakır'da, AK Parti Hani ilçe binasına molotoflu saldırı

Hani ilçesinde AK Parti Hani ilçe binasına kimliği belirsiz bir kişi tarafından molotoflu saldırı yapıldı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken saldırgan ve gözcüsü gözaltına alındı.