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    Diyarbakır'da, AK Parti Hani ilçe binasına molotoflu saldırı

    Hani ilçesinde AK Parti Hani ilçe binasına kimliği belirsiz bir kişi tarafından molotoflu saldırı yapıldı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken saldırgan ve gözcüsü gözaltına alındı.
    • İHA
    • 18.06.2021 - 23:43
    • Güncelleme : 18.06.2021 - 23:59
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    Diyarbakır'da, AK Parti Hani ilçe binasına molotoflu saldırı

    Diyarbakır'da Ak Parti binasına saldırı düzenlendi.

    Hani ilçesinde kimliği belirsiz bir şahıs AK Parti Hani ilçe binasının önüne gelerek elindeki molotof kokteyli ateşe vererek ilçe binasına doğru fırlattı.

    Saldırı esnasında bazı partililerin içeride olduğu ancak kimsenin yaralanmadığı öğrenilirken, parti binasında hasar oluştu.

    O ANLAR KAMERADA

    Şahıs saldırı gerçekleştirdikten sonra olay yerinden kaçarken, o anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Diyarbakır'da, AK Parti Hani ilçe binasına molotoflu saldırı VİDEO

    2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Olay sonrası ilçe genelinde operasyon başlatan polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştirdiği tespit edilen Ş.B. ile M.E. isimli şahısları operasyonla kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

    Gözaltına alınan saldırganlar sorguları yapılmak üzere Hani İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili polisin incelemesi sürüyor

    Diyarbakır da, AK Parti Hani ilçe binasına molotoflu saldırı #1

    "TEŞKİLATIMIZ DİMDİK AYAKTADIR"

    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, konuya ilişkin Twitter hesabından bir açıklama yayınladı.

    Çelik saldırıyı kınayarak Ak Parti teşkilatının dimdik ayakta olduğunu söyledi.

    Çelik, "Partimizin Diyarbakır Hani İlçe binasına yönelik saldırıyı lanetliyoruz. Her türlü provokasyonu yenecek güce sahibiz. Ak Parti dimdik ayaktadır.  Ak Parti Diyarbakır teşkilatı dimdik ayaktadır. Ak Parti Hani ilçe teşkilatı dimdik ayaktadır." ifadelerine yer verdi.

    Diyarbakır da, AK Parti Hani ilçe binasına molotoflu saldırı #2

    Diyarbakır da, AK Parti Hani ilçe binasına molotoflu saldırı #3

    Diyarbakır da, AK Parti Hani ilçe binasına molotoflu saldırı #4

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