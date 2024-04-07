İHA
Diyarbakır'da görenlerin midesini bulandıran bir olay yaşandı.
Bağlar ilçesinde sabah saatlerinde Selahattin Eyyubi Mahallesi Şanlıurfa yolu üzerinde henüz kimliği belirlenemeyen bir adam Ninova Park AVM önünde akan trafikte yola girdi.
Yolun ortasını tuvaletini yaptı
Akan trafikte canını hiçe sayarak yola giren adam görenleri şoke etti.
Refüjün yanında tuvalet ihtiyacını görüp çıplak gezen şahsın daha sonra alandan uzaklaştığı öğrenildi.
O anlar kamerada
Yol üzerinde tuvaletini yapan şahsın o halleri başka bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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