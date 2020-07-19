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Diyarbakır'da ambulansa silahla saldırmıştı, yakalandı
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde, doğum vakası üzerine Kaynartepe Mahallesi'ne giden ambulansa kurşun yağdıran zanlı yakalandı.
- İHA
- 19.07.2020 - 17:01
Diyarbakır'da 12 Temmuz'da gece saatlerinde Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda, doğum vakası anonsu ile mahalleye giden 21 BC 259 plakalı ambulans yolda ilerlerken R.T. tarafından kurşun yağmuruna tutulmuştu.
1 KİŞİ TUTUKLANDI
Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, ambulansa 8 kurşun isabet etmişti.
Olayın ardından saldırgan R.T., güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.