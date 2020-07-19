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    Diyarbakır'da ambulansa silahla saldırmıştı, yakalandı

    Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde, doğum vakası üzerine Kaynartepe Mahallesi'ne giden ambulansa kurşun yağdıran zanlı yakalandı.
    • İHA
    • 19.07.2020 - 17:01
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    Diyarbakır'da ambulansa silahla saldırmıştı, yakalandı

    Diyarbakır'da 12 Temmuz'da gece saatlerinde Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda, doğum vakası anonsu ile mahalleye giden 21 BC 259 plakalı ambulans yolda ilerlerken R.T. tarafından kurşun yağmuruna tutulmuştu.

    1 KİŞİ TUTUKLANDI

    Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, ambulansa 8 kurşun isabet etmişti.

    Olayın ardından saldırgan R.T., güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Diyarbakır'da ambulansa silahla saldırmıştı, yakalandı #1

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