Diyarbakır Anneleri'nin bekleyişi sürüyor Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırıldığını söyleyen aileler, Diyarbakır'da umutlu bekleyişini sürdürüyor.

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İHA

Diyarbakır Anneleri'nin bekleyişi sürüyor...

3 Eylül 2019 tarihinde farklı şehirlerden gelerek Diyarbakır HDP İl Binası önünde oturma eylemine başlayan aileler, 518 günü geride bıraktı.

Bu süre içerisinde bazı aileler çocuklarına kavuşmalarının sevincini yaşadı.

Çocuğuna hennüz kavuşamamış olan Fadime Aksu ise gözyaşlarıyla nöbet tutuyor.

5 yıl geçti, oğlundan haber yok

Oğlu Eren için 5 yıldır evlat nöbeti tuttuğunu söyleyen Fadime Aksu, oğlunu almadan hiçbir yere gitmeyeceğini belirtti.

"Onlar bizi yıldıramaz"

Oğlundan yıllardır haber alamadığını ifade eden Aksu, “5 yıldır buradayım. Oğlumdan hiçbir haber alamıyorum. Hiçbir zaman yılmayacağız, onlar bizi yıldıramaz. Allah, hakkımızı bırakmasın. İnşallah erken vakitte çocuğuma kavuşacağım.

Oğlumu almadan hiçbir yere gitmeyeceğim. Eren, beni görüp duyuyorsan buralarda yoruldum. Kardeşlerin, ablaların senin yanında, ne olur dön" dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)